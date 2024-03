Lautaro Martinez, no: Atletico Madrid-Inter non vale un rinnovo ora

Lautaro Martinez non deve dimostrare altro per meritarsi la stima dell’Inter e dei suoi tifosi ma entrambi le parti dovrebbero evitare precedenti mediatici a ridosso di Atletico Madrid-Inter. L’argomento rinnovo, tornato in auge in queste ore, non ha proprio senso di esistere adesso

BIVIO NERAZZURRO – Può essere storicamente che “Parigi val bene una messa” ma Madrid sicuramente non vale un rinnovo. E lo vale ancora meno Atletico Madrid-Inter, ritorno degli Ottavi di Finale di UEFA Champions League in programma nelle prossime ore. La notizia alla vigilia di una partita simile in casa Inter non può essere l’incontro per discutere il rinnovo del capitano Lautaro Martinez, il cui attuale contratto scadrà il 30 giugno 2026. Tradotto: non c’è fretta. Lo dice da tempo l’Inter, lo dice da tempo lo stesso Lautaro Martinez. Così come da tempo entrambe le parti si impegnano a tenere viva una trattativa. In realtà mai entrata nel vivo a causa di una distanza tra domanda e offerta netta. L’Inter sa di dover fare uno sforzo in più per blindare Lautaro Martinez. Ma pure il classe ’97 argentino sa di essere chiamato a una decisione importante per vestirsi di nerazzurro a lungo termine. Anche questa situazione ha una traduzione piuttosto semplice. L’Inter può decidere di registrare un’importante plusvalenza sacrificando Lautaro Martinez, che a sua volta può opporsi scegliendo di rinunciare ad altri progetti tecnici più ricchi (in tutti i sensi) per diventare una vera bandiera nerazzurra. Da questo bivio non si scappa.

Il rinnovo di Lautaro Martinez “trattato” per Atletico Madrid-Inter

DISTRAZIONE RINNOVO – Non essendo in scadenza né a fine stagione né tra poco più di un anno, l’Inter non si pone il problema dello svincolo né della svalutazione di Lautaro Martinez. Vendere sì, svendere no. E rinnovare a cifre superiori non significherebbe blindare l’attuale capitano. Bensì riconoscergli un meritato ingaggio superiore e tenere lontani potenziali acquirenti non disposti a fare follie (in tripla cifra). L’argomento rinnovo sull’asse Inter-Lautaro Martinez non è caldo da settimane e non può esserlo mai a ridosso di una partita importante come Atletico Madrid-Inter di Champions League. Una partita che vale mezza stagione, perché l’argomento Scudetto in Serie A è già messo al sicuro – anche grazie ai gol di Lautaro Martinez! – e l’Inter non vuole rovinarsi il finale a Madrid. Il protagonista dell’eventuale firma deve essere solo Lautaro Martinez. Non il suo agente Alejandro Camano insieme al resto dell’entourage che cura gli interessi del numero 10 nerazzurro. Ma oggi l’unico pensiero per il ruolo da protagonista di Lautaro Martinez e di chi gli vuole bene deve essere in campo. Durante la partita Atletico Madrid-Inter, non prima né dopo. Ci sarà tempo per affrontare il discorso rinnovo, magari proprio durante l’ultima sosta internazionale della stagione, non in queste ore madrilene: l’Inter ha un pass da staccare per il prossimo turno di Champions League. E Lautaro Martinez deve firmarlo in campo da capitano, con o senza gol, ma sicuramente senza distrarsi con il rinnovo.