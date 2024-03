Atletico Madrid-Inter, dall’andata un messaggio: cambio sulla destra?

L’Inter sfiderà domani sera l’Atletico Madrid per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. La gara d’andata, vinta dai nerazzurri, lascia un messaggio ad Inzaghi: serve un cambio sulla destra?

CAMBIO? – È la vigilia di Atletico Madrid-Inter, sfida che decreterà quale delle due squadre approderà ai quarti di finale di Champions League. La squadra di Inzaghi arriva a Madrid forte dell’1-0 dell’andata, in una sfida che lascia qualche rammarico per il punteggio ma da cui il tecnico eredita un messaggio. Il pericolo numero uno a San Siro è stato Samuel Lino, esterno sinistro dell’Atletico che ha creato qualche grattacapo a Darmian. Ecco che quindi il tecnico potrebbe decidere di operare un cambio proprio sulla corsia di destra scegliendo il più fisico Dumfries per arginare le sortite offensive dell’esterno dei colchoneros.

DIMOSTRATO – Dumfries, nelle ultime stagioni, ha dimostrato di essere cresciuto enormemente in fase difensiva. È stato spesso autore di grandi prove contro avversari complicati, veloci e fisici come Leao o Kvaratskhelia. La scelta dell’olandese potrebbe essere quella corretta per arginare una delle armi a disposizione di Simeone che nella gara d’andata ha creato pericoli proprio grazie a Samuel Lino.