Lautaro Martinez, da Inter-Empoli una ‘mission impossible’: 13 in 9

Per Lautaro Martinez, da Inter-Empoli e fino a fine campionato, inizia una vera e propria missione impossibile. Per raggiungere il record di gol in Serie A detenuto da Gonzalo Higuain, infatti, dovrà fare 13 gol in 9 partite.

MISSIONE IMPOSSIBILE – Lautaro Martinez in questo campionato ha fatto vedere una certa vena realizzativa, con 23 gol nelle prime 29 partite della Serie A. Reti pesanti che hanno trascinato l’Inter a +14 sul Milan secondo e che stanno portando la squadra allo scudetto della seconda stella. A livello personale, il Toro si prepara a conquistare il suo primo titolo di capocannoniere. Per battere il record detenuto da Gonzalo Higuain per numero di gol segnati, però, serivrà una vera e propria missione impossibile. A partire da Inter-Empoli, infatti, Lautaro Martinez avrà a disposizione nove partite per trovare tredici gol e raggiungere quota 36. Una sfida che il capitano nerazzurro vorrà accettare sicuramente ben volentieri.