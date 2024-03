Inter-Empoli, caccia a un record detenuto dalla Juventus

Inter-Empoli è una gara importante per molte ragioni. Una di queste è la voglia dei nerazzurri di eguagliare un record attualmente detenuto in Serie A dalla Juventus.

RECORD DA RAGGIUNGERE – Nelle prime ventinove gare di campionato, per l’Inter è arrivato sempre almeno un gol. Una striscia positiva che giustifica ulteriormente il dominio (+14 sulla seconda) in campionato, ma anche nella classifica dei maggiori gol segnati (71), con il miglior attacco. Proprio in questo senso, adesso c’è la voglia, nella gara contro l’Empoli, di eguagliare un record detenuto dalla Juventus. Unica squadra ad aver segnato almeno un gol per trenta gare consecutive, nella stagione 2013-2014 con Antonio Conte in panchina. Corsi e ricorsi storici, con Simone Inzaghi che può essere non solo il primo allenatore a vincere lo scudetto con l’Inter dopo Conte, ma anche il primo a battere il suo record di gare consecutive in gol. O, quantomeno, eguagliarlo.