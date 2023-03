La Juventus di Allegri punta sulla difesa e sulla qualità di Di Maria

La Juventus di Allegri, al netto della penalizzazione, è una delle migliori squadre di questa Serie A. I bianconeri sono efficaci sia in attacco che in difesa, con la tendenza a tenere il baricentro basso ed affidarsi ai giocatori di maggior qualità.

TATTICA – La cifra tecnica della Juventus di Allegri è la capacità di adattare più moduli. A seconda dell’avversario e delle circostanze a gara in corso. Il 3-5-2 tuttavia è il modulo di riferimento del momento. Un modulo interpretato in chiave difensiva, con baricentro basso e ricerca delle ripartenze, come dimostra il 49% di possesso medio della squadra. L’azione si sviluppa di preferenza sulle fasce, con la sinistra come preferita.

STATISTICHE – La Juventus è la terza miglior difesa della Serie A con 22 gol subiti. In trasferta sale addirittura al secondo posto, con 10 gol subiti. Per quanto riguarda i tiri subiti però i bianconeri sono al sesto posto in A. Con 44 gol segnati sono anche il terzo attacco del campionato, ma in trasferta le reti sono appena 11, terzultimo valore in A. Ben 15 di questi arrivano da calcio piazzato, il miglior valore del campionato. Gli uomini di Allegri sono secondi per assist dietro solo al Napoli. E a conferma dell’importanza delle fasce sono terzi in A per cross.

DETTAGLI – Danilo da Silva è secondo per rating della squadra secondo WhoScored, e il vero referente della difesa: si è adattato a ogni ruolo ed è secondo per passaggi medi, secondo per lanci lunghi, primo per contrasti, secondo per intercetti, secondo per spazzate, autore di 3 gol e 3 assist. In mezzo al campo Adrien Rabiot sta vivendo la sua miglior stagione in bianconero: miglior giocatore per rating secondo WhoScored, secondo miglior marcatore con 7 gol, primo centrocampista per tiri, secondo per passaggi medi. Filip Kostic è l’anima del 3-5-2 sulla sinistra. Il suo apporto qualitativo è negli 8 assist, primo nella Juventus e secondo in A. Primo anche per passaggi chiave. Il recuperato Angel Di Maria è l’uomo deputato a dare qualità al reparto offensivo: autore di 4 gol e 4 assist, terzo per tiri a partita, secondo per passaggi chiave, primo per dribbling.