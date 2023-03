Inter-Juventus, gioca Brozovic? In campo solo uno tra Barella e Mkhitaryan – CdS

Marcelo Brozovic è pronto per una maglia da titolare, potrebbe essere lui la novità delle ultime ore a centrocampo. Simone Inzaghi ha le idee ben chiare riguardo la gestione delle forze per il mese di aprile. Secondo il Corriere dello Sport, in campo solo uno tra Nicolò Barella ed Henrikh Mkhitaryan.

A CENTROCAMPO – I dubbi di Simone Inzaghi in vista di Inter-Juventus riguardano proprio la zona centrale del campo. La novità contro i bianconeri potrebbe essere Marcelo Brozovic, con l’esclusione di uno tra Barella e Mkhitaryan. Quest’ultimo ha giocato 19 sfide consecutive da titolare quindi logico possa accusare un po’ di stanchezza. Anche se, per la verità, martedì al Do Dragao si è notato poco, tanto da correre fino al 97’. Insomma, stasera Brozovic potrebbe avere una nuova occasione, dopo che le sue ultime uscite da titolare sono concise con due sconfitte, prima a Bologna e poi a La Spezia. Da quando è rientrato dopo l’ultimo guaio fisico, il croato ha fatto sempre meglio a gara in corso. Per Inzaghi sarebbe importante se tornasse ai suoi consueti livelli e allora il match con la Juventus potrebbe davvero servire per riaccendere la sua luce.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno