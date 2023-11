Juventus, Allegri fa la conta dei giocatori. La situazione prima dell’Inter

In vista del derby d’Italia alla ripresa del campionato tra Juventus e Inter, i due allenatori sono chiamati a fare i conti con diversi infortuni. Allarme in un reparto in particolare per Massimiliano Allegri.

ASSENZE – Tra 9 giorni si giocherà la sfida al vertice tra Juventus e Inter in Serie A. Diversi gli indisponibili per Allegri, che dovrà fare i conti con un centrocampo dimezzato dagli infortuni. Giovedì mattina Fabio Miretti ha lasciato il ritiro dell’Italia Under 21 a causa di una forte lombalgia, dolore avvertito anche nel riscaldamento prima della sfida di campionato col Cagliari. La sua probabile assenza va ad aggiungersi a quella di Manuel Locatelli, che ha rinunciato alla convocazione in nazionale a causa di una costola fratturata. Risapute le squalifiche di Paul Pogba e Nicolò Fagioli, rispettivamente per doping e calcioscommesse, restano a disposizione per il tecnico toscano soltanto Adrien Rabiot, Weston Mckennie e i giovani Nicolussi Caviglia e Iling Jr. in mezzo al campo.

SFIDA – Il match in programma per domenica 26 novembre alle 20.45 allo Stadium, rappresenta un derby d’Italia al sapore di scudetto. Un crocevia importante per il massimo campionato italiano. Entrambe le squadre vorranno vincerlo, facendo i conti con le diverse assenze e i rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali. Dopo diversi anni si tornerà a parlare di uno spareggio scudetto per Juventus e Inter, segnale importante di crescita per entrambe le società dopo diversi anni difficili. Sarà una gara molto accesa anche in panchina, dove Massimilano Allegri e Simone Inzaghi con il loro modo di vivere le partite intensamente, avranno un ruolo decisivo ai fini del risultato finale.