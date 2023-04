Inzaghi, la rinascita nella notte più complicata. Colpo di coda?

Simone Inzaghi ha firmato la rinascita dell’Inter nella notte più complicata sulla carta del mese di aprile. La squadra del tecnico piacentino ha ritrovato la vittoria con il Benfica e avvicinato la semifinale di Champions League.

REAZIONE – Una reazione sul campo, a cui però non è succeduta quella a parole. Simone Inzaghi ha evitato di parlare delle critiche delle ultime settimane, della sua posizione che ormai non è più certa. I risultati in campionato sono completamente deludenti, il quinto posto raffigura un flop completo della squadra nerazzurra. La Champions League dà però sensazioni differenti, lo conferma la notte di Lisbona. Arriva il colpo di coda di Inzaghi che prepara il match con il Benfica in maniera perfetta, ipotecando la semifinale dell’Inter e affermandosi come uomo delle notti decisive. Il tecnico piacentino non manca mai l’appuntamento quando si trova con le spalle al muro, a Lisbona l’ex Lazio ha fatto anche i cambi giusti trovando il secondo gol con Romelu Lukaku. Rinascita sì, ma ora è richiesta continuità e gli stessi uomini con il Monza, partita altrettanto fondamentale per i primi quattro posti.