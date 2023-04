Napoli senza testa, vince il Milan in formato Champions League

Il Milan vince la gara d’andata dei quarti di finale di Champions League con il risultato di 1-0. Brahim Diaz con la sua invenzione e Ismael Bennacer con il gol confezionano la vittoria milanista a San Siro.

PRIMO ROUND – Anche la Milano rossonera esulta, il Derby di Champions League è più vicino. Il Milan vince con il risultato di 1-0 la gara d’andata dei quarti di finale contro il Napoli. Nonostante una prima mezz’ora di totale dominio partenopeo la squadra di Stefano Pioli rimane in vita e sfrutta la prima ghiotta occasione. Brahim Diaz inventa superando a centrocampo sia Stanislav Lobotka che Mario Rui, poi passa a Rafael Leao che mette in mezzo trovando Ismeal Bennacer. L’algerino con il sinistro colpisce al 40′ con una staffilata difficile da parare per Alex Meret. Al minuto 73 si fa più complicata anche la corsa degli azzurri, che subiscono l’espulsione di Zambo-Anguissa. Per il Napoli si fa molto difficile ora la qualificazione, senza Victor Osimhen Luciano Spalletti non sembra trovare le chiavi giuste per fare gol. Appuntamento a settimana prossima per il ritorno allo stadio Diego Armando Maradona.