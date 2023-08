Inzaghi e la gestione di Correa: a pensar male a volte ci si becca

Il minutaggio di Correa in Inter-Monza non è passato inosservato. Inzaghi ha minimizzato, ma il collegamento col mercato viene spontaneo.

PICCOLA BUGIA – A pensar male non sempre si fa peccato. Nel mondo del calcio poi le dietrologie sono proprio imprescindibili. E così dopo Inter-Monza non è un peccato pensare che Inzaghi abbia detto ai giornalisti una piccola bugia bianca. Di quelle che non fanno male a nessuno, ma servono per coprire una situazione di cui è meglio non parlare apertamente. E la questione riguarda Correa.

MINUTAGGIO STRANO – Inzaghi è sempre stato attento a coinvolgere l’argentino. Anche nei momenti peggiori, il tecnico gli ha sempre dato minuti di campo. Spesso pure da titolare. Ultimo esempio, le amichevoli di questa estate. Correa ha sempre giocato, è sempre stato parte della squadra. Per questo gli zero minuti ottenuti invece alla prima partita ufficiale col Monza risultano curiosi. Se non proprio strani.

MERCATO LATENTE – Non a caso infatti nel post partita Inzaghi è stato interrogato dai giornalisti sul minutaggio del Tucu. E il tecnico ha minimizzato, parlando di una scelta tecnica normale. Allontanando ogni dietrologia, che in questo periodo fa rima con questioni di mercato. La scelta però di non dare nemmeno un minuto a una delle quattro punte in rosa, in una partita sul risultato di 2-0, resta un’idea inaspettata. Con rarissimi precedenti. E quindi pensar male in questo caso non è peccato. E anzi, potrebbe essere l’interpretazione giusta.