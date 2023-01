Inzaghi e la gestione delle fasce: col Napoli differenza tra destra e sinistra

Inter-Napoli è stata una partita che ha visto un contributo tattico decisivo da parte di Inzaghi. In particolare il tecnico ha gestito le sue fasce in modo opposto.

SCELTA TATTICA – Inter-Napoli è stata una partita caratterizzata anche dalle scelte di Inzaghi. Il tecnico nerazzurro ha affrontato la gara con idee chiare. Che si sono rivelate produttive. Anzi, decisive ai fini del risultato. In particolare, ha gestito le due fasce in modo nettamente differente. Dando una specializzazione precisa ai due esterni, Darmian e Dimarco. Vediamo quale.

VERSIONE DIFENSIVA – Sulla fascia destra l’Inter doveva gestire i principali pericoli offensivi del Napoli. Di conseguenza Inzaghi ha improntato la sua catena in chiave difensiva. Darmian, l’esterno destro, ha avuto l’indicazione di restare basso. Stando pronto a marcare Kvaratskhelia, l’esterno sinistro offensivo azzurro, e a non lasciare spazi per eventuali ripartenze. Partendo in questa posizione era poi difficile che potesse anche attaccare la fascia. E così la zona offensiva doveva essere coperta o da Barella, nettamente più avanzato dei suoi compagni a centrocampo, o da Lukaku con le sue progressioni. Lasciando al numero 36 il compito di arrivare al massimo come rimorchio. La zona destra insomma era quella più concentrata sulla fase di copertura.

VERSIONE OFFENSIVA – Sulla fascia sinistra invece Dimarco aveva il compito opposto. Come si è visto nell’azione del gol, il mancino doveva farsi trovare alto e attaccare lo spazio senza palla. Coperto dai suoi compagni, Bastoni e Mkhitaryan, col compito di stare bassi. La conferma di questa interpretazione la si vede nei tocchi del numero 32. Contrariamente alle sue abitudini, Dimarco ha toccato pochi palloni. Appena 21 in 65 minuti. Non ha partecipato alla costruzione, per essere libero di partire più alto e attaccare la fascia. Un’equilibrio opposto a quello sulla destra.