Inzaghi, Darmian o Dumfries? Un riferimento dall’altra parte

Simone Inzaghi deve ancora decidere sul ballottaggio per la fascia destra tra Matteo Darmian e Denzel Dumfries. Uno è favorito, dall’altra parte c’è un riferimento da prendere in considerazione. Poche ore ad Inter-Atletico Madrid.

SCELTA – Un posto per due in Inter–Atletico Madrid: Simone Inzaghi ha un ballottaggio in mente tra Denzel Dumfries e Matteo Darmian. L’olandese è tornato titolare con la Salernitana venerdì scorso e ha segnato il match con un gol e un assist, quello finale per Marko Arnautovic. L’esterno ex Parma invece viene da 15 partite giocate da titolare nelle ultime 16: è perciò una certezza per il tecnico piacentino, sia per la fascia che per la difesa a tre. Dall’altra parte c’è un riferimento da prendere in considerazione per la gara contro l’Atletico Madrid ed è Samuel Lino. In Liga il brasiliano di 24 anni ha giocato 21 partite e segnato 3 gol con 2 assist nonostante la sua posizione arretrata. Sulla carta sembra arretrata, in campo è un quinto a tutta fascia che si ritrova spesso a concludere a rete. In Champions League ha colpito 2 volte e fatto registrare 3 assist, risultando uno dei migliori del percorso europeo dei Colchoneros. Per chi non conosce l’Atletico Madrid di questa stagione Lino rappresenta il calciatore più sorprendente, sulla sinistra il pericolo numero uno è lui. Per tale motivo il favorito tra i nerazzurri per ora è Darmian, sicuramente più affidabile in fase difensiva di Dumfries.