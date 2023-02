Inzaghi col Bologna punta sulla nuova linfa dell’Inter nata col Porto

Inter-Porto potrebbe aver segnato una nuova fase della stagione dell’Inter. Dalla sfida col Bologna infatti Inzaghi avrà nuove opzioni.

NUOVA LINFA – C’è l’impressione che Inter-Porto abbia cambiato qualcosa. La nuova linfa mandata in campo da Inzaghi nel secondo tempo non è passata inosservata. Era impossibile visto che proprio i cambi sono stati decisivi nella vittoria finale. Così per la sfida col Bologna il tecnico si trova in un certo senso un nuovo mazzo di carte da giocare.

OPZIONI LIMITATE – Negli ultimi mesi le opzioni del tecnico infatti sono state abbastanza limitate. Gli infortuni hanno mandato in campo quasi sempre gli stessi. Con poche possibilità sia di fare turnover che di cercare alternative tattiche. Di partita in partita ma anche a gara in corso. Adesso però le carte da giocare sono finalmente aumentate. E dal Bologna qualcosa può cambiare.

CAMBIAMENTI IN VISTA? – Inzaghi può rimescolare la sua Inter. Aprire un nuovo capitolo, in un certo senso. La squadra nata dopo i primi mesi difficili adesso, dopo Inter-Porto, può essere rivista. Possono arrivare nuovi titolari. E di conseguenza nuove alternative. Finalmente, va detto. Che strada sarà stavolta?