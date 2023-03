Inter, uno step importante per confermare la crescita. Preparazione

La partita contro lo Spezia è uno step fondamentale per il percorso dell’Inter. La continuità, quella mancata negli ultimi mesi, potrebbe essere ritrovata nella trasferta ligure. Una vittoria sarebbe oro in vista del prossimo impegno.

ORO – Oro, questo è ciò che vale la vittoria contro lo Spezia. L’Inter ha bisogno di ritrovare continuità, la trasferta ligure è l’occasione giusta. Non c’è aria piacevole intorno alla squadra, né tantomeno intorno a Simone Inzaghi. L’ambiente ha finito la pazienza, le sette sconfitte in campionato hanno pesato e la distanza dal Napoli non va giù. Vincere questo venerdì darebbe un’iniezione di fiducia importante, proprio prima del match più importante della stagione contro il Porto in Champions League. L’Inter non ottiene un successo fuori da San Siro dal 28 gennaio, nella partita con la Cremonese. Farlo in quest’occasione sarebbe fondamentale, rappresenterebbe uno step per confermare la crescita intravista con il Lecce e mettere al sicuro il secondo posto in Serie A.