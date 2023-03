Acerbi, altro test probante in campionato. Davanti la sorpresa Nzola

Per Francesco Acerbi questo venerdì ci sarà un altro test probante in campionato. Il difensore dovrà vedersela con Mbala Nzola, l’attaccante capocannoniere e trascinatore dello Spezia in questa stagione.

TEST – Fisico, velocità e discreta tecnica. Mbala Nzola ha sorpreso in questa stagione ed è riuscito a ritrovarsi dopo i disastri dello scorso anno. L’orecchino all’Alberto Picco contro l’Inter era costato l’ingresso in campo, in tale occasione l’attaccante vuole redimersi. Francesco Acerbi non deve perciò sottovalutare il test. Di certo Mehdi Taremi sarà una preoccupazione maggiore in settimana, ma prima va fermato l’angolano. Undici gol in campionato, al rientro dall’infortunio una doppietta importante con l’Udinese due settimane fa. Nzola può destare timore, il difensore ex Lazio deve superare l’ennesimo banco di prova di questa lunga stagione per lui. La situazione di Stefan de Vrij lascia dubbi, soprattutto per le prestazioni ed il futuro, quindi Simone Inzaghi continua ad affidarsi a uno dei suoi uomini fidati. L’obiettivo è mantenere la porta inviolata in trasferta per la seconda volta in campionato.