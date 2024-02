Inter, ultima settimana senza doppio impegno. Massima attenzione

L’Inter si appresta a vivere l’ultima settimana senza doppio impegno. I prossimi giorni ad Appiano Gentile saranno intensi, la preparazione dev’essere perfetta.

PREPARAZIONE – L’Inter non ha ancora fatto nulla, questo dev’essere chiaro. Vincere con Fiorentina, Juventus e Roma non servirà se non ci sarà continuità nelle prossime settimane. Questa sarà l’ultima senza doppi impegni per la squadra di Simone Inzaghi, che così deve preparare e portare i suoi giocatori al livello più alto. In fila ci saranno Salernitana, Atletico Madrid, Lecce, Atalanta e Genoa. Dopo altri sette giorni da incubo con Bologna al Dall’Ara, trasferta di Madrid e Napoli a San Siro. Chi parlava di calendari favorevoli non ha ben visto i mesi infinitamente difficili che sta affrontando l’Inter. Sembra non finire più questo periodo complesso, ma fino a che i risultati daranno ragione ad Inzaghi la fiducia sarà massima. Il grande obiettivo è lo Scudetto, ma la Champions League fa venire l’acquolina alla bocca e lo ha confessato anche Alessandro Bastoni. Focus perciò su qualsiasi partita da affrontare, non è previsto uno stop nel percorso nerazzurro.