Bastoni: «Finale europea dell’Inter? Incredibile ma la svolta un’altra!»

Alessandro Bastoni torna a un anno fa, con la magica finale di Champions League. Il difensore nerazzurro, intervenuto su ‘Frog Talk’, spiega quando è avvenuto il cambio di mentalità dell’Inter.

CAMBIO DI MENTALITÀ – Alessandro Bastoni spiega: «Di cene di squadra ne stiamo facendo poche perché giochiamo ogni tre giorni. Siamo sempre via e poi senti tu a casa se nei giorni di ferie andiamo a cena. Scherzi? Adesso ne facciamo di meno. C’è Barella che ancora gioca col ghiaccio. Cambiato qualcosa dopo la finale di Champions League? Quella partita ci ha dato tanto ma in realtà venivamo da un gran bel percorso che partiva dal marzo precedente. Lì abbiam vinto un filotto di partite importanti. L’anno scorso in campionato abbiam perso 12 partite, ci siam guardati e abbiam detto “Ma come facciamo a fare delle robe del genere?”. Guardavamo i video e vedevamo gente che ci passava come treni. Quindi da là ci siamo detti che dovevamo cambiare qualcosa. Infatti abbiamo iniziato a difendere tutti insieme. Da lì è partito in realtà ed è stato un percorso terminato con quella finale in cui abbiam detto che secondo tutti il Manchester City avrebbe dovuto vincere 5-0 la finale. Invece ce la siamo giocata e abbiam visto che possiamo stare a quel livello».

Bastoni e la magica notte di Champions League dell’Inter

EMOZIONI DA FINALE – Così Alessandro Bastoni racconta la finale di Champions League dell’Inter: «Quest’anno abbiam giocato come abbiam terminato l’anno. È un percorso che ha portato a quello che ci ha dato le conferme. Ci riproviamo quest’anno? Assolutamente sì. Arrivare là è bello e penso che sia bello vincere (ride, ndr). Com’è stato? Quasi non ci credi che sei in finale di Champions League. Parti all’inizio della stagione in cui pensi di vederla sicuramente in televisione invece sei là e dici “Quasi quasi ci provo”. Noi eravamo tranquillissimi e dal campo si percepiva invece la pressione che avevano loro. Loro erano lì per vincere, e volevano farlo a tutti i costi. Invece si son trovati davanti noi, tranquilli, che abbiam provato a giocare, abbiamo avuto anche un paio di occasioni per far gol. Sono rimasti un attimo spiazzati e si è sentita tutta sta roba».