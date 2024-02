Carlos Augusto, in Inter-Salernitana è il tuo turno: Dimarco da preservare

Tra le scelte di turnover in vista di Inter-Salernitana – gara alle porte della sfida di San Siro contro l’Atletico Madrid – una di quelle più probabili riguarda Carlos Augusto. Con le energie di Federico Dimarco da preservare.

STAFFETTA – Tra i probabili cambi di formazione per Simone Inzaghi in vista di Inter-Salernitana di venerdì, uno dei più probabili riguardano Carlos Augusto a sinistra al posto di Federico Dimarco. L’esterno numero 32 arriva da una serie di partite da titolare, sfruttando anche il fatto di giocare una volta alla settimana. Ora che torna l’impegno della Champions League, ecco dunque che l’ex Monza potrà di nuovo scendere in campo da titolare. E mostrare tutta la sua affidabilità anche e soprattutto in fase difensiva, come ha dimostrato il suo contributo nel finale della partita vinta per 2-4 contro la Roma. Questo è uno dei vantaggi di avere un giocatore come Carlos Augusto a disposizione, per permettere anche di preservare il fondamentale Federico Dimarco.