Inter-Udinese, Frattesi pronto? Arriva un indizio social

Davide Frattesi è uno dei giocatori che questa sera potrebbe essere coinvolto in un ballottaggio in vista della formazione di Inter-Udinese. Sebbene dalle ultime notizie sembrino destinati a partire titolari Henrikh Mkhitaryan e Nicolò Barella, dai social nerazzurri arriva un possibile indizio.

INDIZIO SOCIAL – Dopo la vittoria della Juventus sul Napoli, Simone Inzaghi studia le migliori mosse possibili per Inter-Udinese e recuperare subito il primo posto della classifica. Al momento l’unico balottaggio per la formazione iniziale riguarda Carlos Augusto e Alessandro Bastoni a sinistra, con quest’ultimo di rientro da un infortunio. A centrocampo non sembrano esserci grossi dubbi, con Henrikh Mkhitaryan e Nicolò Barella pronti a fare compagnia ad Hakan Calhanoglu al centro. Tuttavia, Inter-Udinese può anche rivelare una sorpresa in questo senso, dal momento che le quotazioni di Davide Frattesi non sono totalmente pari a zero. A rivelarlo, un possibile indizio social.

ROTAZIONI – Proprio Davide Frattesi è infatti il volto scelto dalla società per caricare l’attesa di Inter-Udinese, il cui calcio d’inizio a San Siro è previsto per le 20.45 di questa sera. Ecco allora che una locandina può diventare un vero e proprio indizio di formazione, dal momento che Simone Inzaghi può decidere di far scendere in campo l’ex Sassuolo al posto di Mkhitaryan o di Barella. Il tutto sempre in ottica dei due impegni che aspettano i nerazzurri dopo Inter-Udinese, ovvero la sfida di chiusura della fase a gironi di Champions League contro la Real Sociedad e la trasferta di Roma contro la Lazio della prossima giornata di campionato.