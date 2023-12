Monza-Inter Primavera 1-1 al 45′: Stankovic gol, poi la difesa dorme

Monza-Inter apre la tredicesima giornata del Campionato Primavera 1 e il risultato a fine primo tempo è 1-1. Al vantaggio di capitan Stankovic respinge Antunovic con la difesa di Chivu non certo esente da colpe. Segui il LIVE della partita per il secondo tempo.

MONZA-INTER PRIMAVERA, PRIMO TEMPO – Cristian Chivu dà l’esordio da titolare nel Campionato Primavera 1 al trequartista classe 2006 Giacomo De Pieri, fino a oggi solo un quarto d’ora col Torino il 29 settembre. Ha lui la prima occasione: al 5′ si trova solo davanti ad Andrea Mazza che lo mura. L’Inter fa la partita, si gioca quasi solo a una metà campo. Ci mette un po’ per superare la linea difensiva del Monza, che spesso passa da quattro a cinque, ma al 27′ ci riesce. Bel lavoro di Thomas Berenbruch a sinistra, assist arretrato al limite dell’area dove Aleksandar Stankovic fa partire una conclusione secca leggermente deviata da un avversario per lo 0-1. Subito dopo cambio per l’Inter, con Samo Matjaz colpito duro pochi minuti prima che lascia il posto a Christos Alexiou. La sostituzione obbligata dietro forse cancella qualche meccanismo negli uomini di Chivu, che al 35′ beccano il pareggio. Sull’unica vera sortita offensiva del Monza cross lungo di Samuele Capolupo, salta più in alto di tutti Tommaso Lupinetti che fa sponda di testa per la deviazione sottomisura di Mate Antunovic. Nel secondo dei due minuti di recupero tentativo da fuori di Ebenezer Akinsanmiro, para Mazza in due tempi e si va al riposo.

MONZA-INTER PRIMAVERA 1-1 AL 45′

Gol: 27′ Stankovic (I), 35′ Antunovic.