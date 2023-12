VIDEO – Inter-Sampdoria Women, spogliatoio pronto: svelata la maglia

Si avvicina il calcio d’inizio di Inter-Sampdoria Women, gara in programma alle 12.30 all’Arena Civica di Milano e valevole per la decima giornata di Serie A Femminile. Dallo spogliatoio nerazzurro arriva il video sulla maglia scelta per questa gara.

MAGLIA DA GIOCO – La squadra allenata da Rita Guarino scenderà in campo con i colori nerazzurri in occasione di Inter-Sampdoria Women. Come rivelato dal video pubblicato dalla società su Twitter, le giocatrici indosseranno infatti la prima maglia.

https://x.com/inter_women/status/1733435073188286970?s=61&t=mET4D1z3zsBKtLnzlzvgjg

Fonte: Twitter Inter Women