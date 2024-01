Inter, dalla Supercoppa Italiana è salita: trittico (+2) per cuori forti

Dalla Supercoppa Italiana in poi, per l’Inter è previsto un trittico (a cui possiamo aggiungere altre due gare) per cuori forti. Che potrebbe rivelarsi decisivo per la corsa allo scudetto. Specialmente considerando lo scontro diretto contro la Juventus.

CALENDARIO COMPLICATO – Inter in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana e poi di nuovo testa al campionato. Con un trittico di partite di fuoco per la squadra di Simone Inzaghi. Al ritorno da Riad, infatti, i nerazzurri saranno attesi dalla partita al Franchi contro la Fiorentina, seconda trasferta consecutiva dopo quella trionfale a Monza. A seguire, questa volta a San Siro, lo scontro diretto con la Juventus che molto dirà sulle sorti della lotta scudetto. E non finisce qui: a completare questo trittico di fuoco ci pensa un’altra trasferta tutt’altro che semplice, ovvero quella contro la Roma allo stadio Olimpico. Un periodo complicatissimo a livello di calendario, a cui possiamo aggiungerci altre due gare: l’andata e il ritorno di Champions League contro l’Atletico Madrid. Insomma, preparate i defibrillatori. Quello che sta per arrivare, per l’Inter, è un periodo per cuori forti.