Giuntoli: «Dobbiamo vincere per il nostro obiettivo: quarto posto»

Il dirigente della Juventus Cristiano Giuntoli ha elogiato la sua squadra per i traguardi raggiunti e guarda alla partita contro il Sassuolo su Dazn.

MERCATO E NON SOLO – Cristiano Giuntoli non lavora solo sul mercato: «Abbiamo fatto un grande girone d’andata, 46 punti in 19 gare era impensabile all’inizio. È doveroso fare i complimenti al mister, allo staff, ai ragazzi. Dovremmo continuare, sarà ancora più difficile d’ora in poi. Per Djalò siamo ai dettagli, speriamo di chiudere. Quando sarà bianconero parlerò di lui, ora non lo è. Questi ragazzi hanno fatto un percorso straordinario, il nostro mercato è chiuso. Stasera sarà una partita molto delicata contro una squadra che ci ha battuto all’andata. Vogliamo vincere per staccare il quinto posto e avere gli stessi punti di vantaggio. Questo è il nostro obiettivo e così vogliamo andare avanti».