Inter, sfumato Azpilicueta resta un ruolo totalmente scoperto

L’Inter con le scadenze dei contratti ha un problema in un ruolo specifico. Azpilicueta era una toppa alla situazione, ma ha optato per l’Atletico Madrid.

ACQUISTO SFUMATO – L’Inter aveva individuato in Azpilicueta un rinforzo per la difesa a parametro zero. Un innesto di esperienza, senza esborso per il cartellino. Un innesto necessario per completare la rosa dei difensori visto che le scadenze dei contratti erano destinate a creare una situazione di emergenza. Lo spagnolo però ha scelto l’Atletico Madrid. Lasciando all’Inter un ruolo totalmente scoperto.

RUOLO SCOPERTO – Il problema sta sulla destra. In partenza nelle ultime stagioni i due interpreti del ruolo erano Skriniar e D’Ambrosio. Entrambi ora ufficialmente lontani dall’Inter. Negli ultimi mesi, con la prolungata assenza dello slovacco, Inzaghi ha adattato in difesa Darmian. Facendone di fatto un nuovo titolare. Ma l’Inter al momento si trova anche col solo Dumfries sulla fascia destra. E quindi Darmian serve anche per coprire quello spot. Non si può insomma pensarlo come titolare assoluto ora come ora. Azpilicueta rappresentava un’occasione per coprire l’emergenza, in tempi brevi e senza spesa. Sfumato lui, l’Inter ha un problema.