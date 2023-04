Inter Primavera, blackout inspiegabile: la zona playoff si allontana

L’Inter di Cristian Chivu fallisce un importante appuntamento e non riesce ad accorciare sulla zona playoff. I nerazzurri, soprattutto all’inizio del secondo tempo, sembrano essere vittima di un blackout mentale

BLACKOUT – L’Inter di Cristian Chivu non riesce a vincere contro il Sassuolo e fallisce un’importante occasione per agganciare la zona playoff. Attualmente il sesto posto dista 9 punti, occupato dal Torino. I ragazzi di Chivu non riescono a riacciuffare la partita nel finale, dopo aver segnato due gol e cercato insistentemente la rete del pareggio. La partita è stata persa all’inizio del secondo tempo, quando i nerazzurri hanno spento completamente la testa, subendo due gol in pochissimi minuti. Solo a quel punto Esposito e compagni hanno alzato la testa e cercato una reazione di orgoglio. E nonostante il rigore sbagliato da Esposito, hanno continuato ad attaccare trovando due reti. Ormai però era troppo tardi, e nonostante i cambi azzardati di Chivu, i nerazzurri non sono riusciti a ribaltare il risultato. Da rivedere soprattutto la fase difensiva, che ieri ha rischiato tantissime volte e in alcuni casi è stato Botis a compiere degli straordinari. Ora l’occasione per rialzare la testa è la partita di Coppa Italia Primavera contro la Roma, in programma mercoledi alle 15.