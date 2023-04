Genta: «Inzaghi difficilmente difendibile. Una la cosa più grave dell’Inter»

Inzaghi ha finito tutti i bonus, dopo l’ennesima partita fallimentare persa ieri contro la Fiorentina. Il giornalista Genta, in collegamento con Sky Sunday Morning, prova a capire cosa stia succedendo all’Inter.

INTER, ALLENATORE COLPEVOLE – Carlo Genta punta il dito contro Simone Inzaghi: «Mi sembra difficilmente difendibile a questo punto. La mia sensazione è che qualcosa si sia spezzato già l’anno scorso, con lo scudetto perso a vantaggio del Milan. Se vogliamo trovare un momento ben preciso in quel derby che ribaltò il vento si è spezzato qualcosa in quella squadra, con questo meccanismo e questo allenatore. Poi Inzaghi dirà che hanno vinto Coppa Italia e Supercoppa Italiana, che sono ancora in corsa per le coppe: tutto vero, ma il campionato amministrativo ossia i primi quattro posti è la cosa più importante per una squadra come l’Inter. A meno di vincere la Champions League. Questa è la cosa più grave: quel campionato amministrativo rischia di condizionarti il prossimo futuro».