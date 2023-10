Inter pensa al futuro: reparto offensivo sotto osservazione da subito

L’Inter pensa già al futuro ma senza perdere di vista il presente. La società guarda in avanti per portare a Milano un nuovo attaccante agli ordini di Inzaghi. Diversi i nomi sul taccuino di Marotta ma uno in pole position

PRESENTE E FUTURO – A pochi giorni dal rientro in campo contro il Torino per la nona giornata di Serie A, l’Inter ha ripreso a lavorare in attesa di rientrare a pieno regime ad Appiano Gentile con l’arrivo dei nerazzurri impegnati con la propria nazionale. Se da un lato Simone Inzaghi lavora per avere un’Inter sempre più affidabile, dall’altro la società sta lavorando per portare all’ombra della Madonnina un nuovo attaccante. Il motivo è semplice: nonostante gli arrivi di Marko Arnautovic, Alexis Sanchez e Marcus Thuram, i nerazzurri – in caso di infortuni – non hanno alternative. E con la Champions League e la Coppa Italia da giocare, non si può andare avanti con un reparto offensivo così risicato. Nei prossimi mesi il club insieme al tecnico proverà a capire il profilo ideale da portare a San Siro così da completare l’attacco.

POLE POSITION – Nel frattempo l’infermeria della Beneamata spera in una guarigione completa dell’austriaco e di recuperare la forma del cileno che non è entrato nei ancora nei ritmi. Con l’attacco sotto stretta osservazione, ad oggi Mehdi Taremi del Porto continua a essere il profilo in pole position nella lista di Beppe Marotta e Piero Ausilio. Da capire ora, se gennaio sarà il momento giusto per affondare il colpo o rimandare tutto in estate. Quando l’attaccante iraniano sarà libero di accordarsi con chiunque da svincolato. La risposta effettiva sarà data dalle prestazioni di Arnautovic e Sanchez fino a dicembre. L’obiettivo dell’Inter di Inzaghi resta pur sempre la seconda stella.