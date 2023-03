Inter ora che fai? La Lazio è avanti, col Lecce gara da Champions League

La Lazio, nella serata di ieri, al Diego Armando Maradona ha messo KO il Napoli e ha fatto registrare agli azzurri la prima sconfitta casalinga di questa stagione. Matias Vecino, ex nerazzurro, ha segnato l’unico gol del match facendo mettere alla sua squadra la freccia a sinistra per compiere il (momentaneo) sorpasso ai danni dell’Inter. Adesso la squadra di Simone Inzaghi ha ancora una volta il destino nelle proprie mani. Ma una domanda sorge spontanea: che partita bisogna aspettarsi contro il Lecce?

SORPASSO MOMENTANEO − La Lazio, nella serata di ieri al Diego Armando Maradona, ha sconfitto il Napoli capolista. Ed è salita così a 48 punti in classifica di Serie A, scavalcando almeno per il momento Inter (e Milan) a 47 punti. I nerazzurri scenderanno domani alle ore 18:00 in campo a San Siro contro il Lecce (vedi articolo). E proprio questa gara non sarà una semplice partita ma varrà, come altre fallite in precedenza, un posto in Champions League per la prossima stagione. Di nuovo, perciò, il destino è nelle mani della squadra di Simone Inzaghi. Che match bisogna aspettarsi? Perché i tifosi nerazzurri sperano che non ci sarà un ulteriore passo falso e la squadra, dal canto suo, dovrebbe mettercela tutta per riscattarsi dopo la sconfitta registrata al Dall’Ara contro il Bologna.

Inter, con il Lecce vietato sbagliare: la Lazio è avanti per la Champions League

ATTESE − L’Inter in questa stagione ha abituato a non avere mai davanti a sé nulla di scontato. Anzi, sono state più le sorprese, a volte anche indesiderate. E la sconfitta contro il Bologna, alla 24a giornata al Dall’Ara, ne è stata l’emblema. Adesso perciò il destino è ancora una volta tutta nelle mani dell’Inter e dei ragazzi di Simone Inzaghi. Perché la lotta per la Champions League è più aperta che mai. E i nerazzurri devono adesso decidere se voler scavalcare ancora la Lazio, attualmente avanti di un punto, e riavvicinare il Napoli approfittando della sconfitta di ieri. Oppure se complicarsi ancora di più la vita, dal momento che i punti persi per strada sono arrivati spesso e volentieri per mancanza di tenuta mentale e contro avversari di caratura inferiore all’Inter. C’è bisogno di intraprendenza, di coraggio, di forza di volontà. E con il Lecce c’è l’occasione giusta per portare tutto ciò già in campo.