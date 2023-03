VIDEO – Inter-Lecce, l’ultimo precedente: poker e prima volta Lukaku!

Prosegue la marcia di avvicinamento a Inter-Lecce, che vedrà i nerazzurri impegnati domani sera alle 18.00 contro i salentini a San Siro. Nel video l’ultimo precedente giocato a Milano: una vittoria netta per 4-0 con tanto di prima volta per Romelu Lukaku in nerazzurro

BUONA LA PRIMA – Mancano poco più di 24 ore a Inter-Lecce, gara valevole per la venticinquesima giornata del campionato italiano di Serie A. L’ultima volta che le due squadre si sono affrontate a San Siro, il 26 agosto 2019, è arrivata una vittoria dettata da una grande prestazione per i nerazzurri. Con tanto di prima volta sia per l’allora tecnico Antonio Conte, che per l’attaccante Romelu Lukaku. Proprio il belga trovò il gol che valse il 3-0, il suo primo di tanti in nerazzurro. A completare il poker ci pensarono Marcelo Brozovic, Stefano Sensi e infine Antonio Candreva con un gol spettacolare.

Questo il video con gli highlights del precedente giocato nella stagione 2019-2020 a Milano, dall’account YouTube della Lega Serie A.