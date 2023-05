Inter, a Napoli incidente di percorso: rispondere subito sul campo

La sconfitta per 3-1 contro il Napoli (vedi highlights) non deve andare a intaccare quanto fatto di buono dall’Inter nell’ultimo mese e mezzo. Piuttosto è necessario considerarlo un incidente di percorso, con la necessità di cambiare pagina già a partire dalla sfida di mercoledì contro la Fiorentina.

GUARDARE AVANTI – È vero, la sconfitta di Napoli per 3-1 è stato un tonfo pesante per l’Inter. Ma non bisogna dimenticare che il risultato è anche figlio di un periodo intenso con partite ogni tre giorni dall’inizio di aprile. Punti che non mettono – ancora – a rischio l’obiettivo finale dei nerazzurri di conquistare un posto tra le prime quattro in vista della prossima Champions League. A patto che l’Inter sia in grado subito di scrollarsi di dosso le scorie della gara al Maradona e guardare avanti. Già a partire da mercoledì, con il primo degli obiettivi da raggiungere: la Coppa Italia, in palio contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano.

PUNTI NECESSARI – Solo dopo l’Inter potrà guardare alla gara interna contro l’Atalanta di sabato 27 maggio alle 20.45. Una partita che bisognerà vincere per chiudere definitivamente ogni discorso legato alla qualificazione alla prossima Champions League. E che darebbe la possibilità a Simone Inzaghi di schierare tutte le seconde linee all’ultima giornata in casa contro il Torino, prima del grande evento del 10 giugno che vedrà l’Inter impegnata a Istanbul contro il Manchester City. Tre finali a partire da mercoledì, che bisognerà fare in modo che non diventino quattro.