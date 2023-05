Atalanta, subito la testa all’Inter: comincia la preparazione

Mentre l’Inter punta lo sguardo verso la finale di Coppa Italia in programma mercoledì contro la Fiorentina, in casa Atalanta si inizia a preparare la sfida delle 20.45 di sabato a San Siro valevole per la trentasettesima giornata di Serie A.

PREPARAZIONE – Dopo un giorno di riposo in seguito alla vittoria casalinga sul Verona, in casa Atalanta inizia la preparazione verso la gara di sabato sera alle 20.45 a San Siro contro l’Inter. I bergamaschi sono scesi in campo a Zingonia nel pomeriggio di oggi, mentre è prevista per domani la seconda seduta di allenamento in vista della partita, sempre nel pomeriggio.