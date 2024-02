Inter, nuova missione: a Lecce per scacciare la paura da asterisco!

Per l’Inter arriva una nuova missione “scaccia asterisco”. La trasferta contro il Lecce è un trampolino verso il prossimo difficile impegno.

MISSIONE – Archiviato positivamente anche il primo test dell’anno in Champions League l’Inter può tornare a immergersi di nuovo nel campionato. La prossima sfida segnata sul calendario della Serie A prevede il viaggio verso Lecce, dove domenica pomeriggio i nerazzurri affronteranno la squadra di Roberto D’Aversa. La trasferta salentina potrebbe sembrare una passeggiata per la squadra di Simone Inzaghi, confrontandola con impegni di campo sulla carta ben più complicati. Ma anche il match al Via del Mare contro il Lecce consiste in una missione per l’Inter. L’ennesima sfida mentale, oltre che calcistica, che i nerazzurri dovranno imporsi per essere ancora una volta sufficientemente motivati.

RECUPERO – In Lecce-Inter l’obiettivo sarà non abbassare la guardia, come fatto contro la Salernitana, e ottenere altri tre punti preziosissimi per la classifica di Serie A. A dir la verità, con nove punti di vantaggio sulla seconda Juventus e undici sul Milan terzo, per molti un rallentamento nerazzurro in questo momento non sarebbe sicuramente un cataclisma. Ma basta spostare lo sguardo un filino più lontano per vedere all’orizzonte non un ostacolo, bensì un asterisco da superare. Dopo la trasferta a Lecce, infatti, l’Inter avrà a che fare in casa con l’Atalanta, per recuperare il famoso 21esimo turno di campionato saltato a causa della partecipazione alla Supercoppa Italiana.

PASSATO – La giornata di Serie A da recuperare fa paura a molti e anche per più di un motivo. Uno fra tutti la difficoltà di scontrarsi con una squadra come l’Atalanta, che sa dimostrarsi un avversario particolarmente ostico da battere. Ma il motivo principale risiede nel significato che per molti tifosi dell’Inter ha l’asterisco. Due anni fa l’Inter, con la classifica a favore, in tutta tranquillità si scontrava col Bologna per recuperare un turno di campionato. Per poi vedersi battuta, scivolare e aprire la strada al Milan per la vittoria finale dello scudetto. Per questo vincere a Lecce e fare bottino è una delle soluzioni principali. Permettendo all’Inter di arrivare al recupero con l’Atalanta con maggiore tranquillità, senza la pressione che spesso può giocare brutti scherzi.