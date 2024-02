FOTO – Barella spacca Inter-Atletico Madrid, votato MVP!

I tifosi hanno votato il Man of the Match di Inter-Atletico Madrid, partita valida per gli ottavi di finale di Champions League. Il club nerazzurro ha pubblicato su Twitter l’esito dei voti.

MIGLIORE IN CAMPO – Nicolò Barella è stato votato Man of the Match di Inter–Atletico Madrid. La UEFA ha scelto Marko Arnautovic per il gol decisivo segnato e valido per l’1-0 finale, mentre i tifosi hanno optato per il centrocampista che ha dominato il mezzo del campo. Quantità da vendere e qualità al servizio del possesso della squadra di Simone Inzaghi orfana dei migliori Hakan Calhanoglu e Henrikh Mkhitaryan.