Sabatini incerto: «Inzaghi bravo, ma allena una grande Inter. Un anno fa in bilico»

Sandro Sabatini apprezza il lavoro di Simone Inzaghi, ma pensa che il merito sia anche quello della rosa dell’Inter. Il giudizio del giornalista all’indomani di Inter-Atletico Madrid.

RISULTATI – Sandro Sabatini dice la sua sul lavoro all’Inter di Simone Inzaghi. Così il giornalista a Radio Sportiva: «Il lavoro fatto da Marotta e Ausilio è straordinario. L’importante non è chi vendi, se li vendi bene, ma chi compri. Conte se ne andò perché non vuole allenare una squadra senza Lukaku e Hakimi però al loro posto arrivano Dzeko e Dumfries e non se ne accorge nessuno. Inzaghi sfrutta il lavoro della società e tutta questa squadra ha espresso un parere determinante su Acerbi. A volte mi vergogno a dire che un allenatore sta crescendo. Tra un po’ saranno una decina d’anni che Inzaghi allena in Serie A, quindi ai voglia che è cresciuto. Io non sono nessun per dirlo, però mi sembra che stiano migliorando tutti i risultati. Siamo in presenza di una storia fino a un anno fa i tifosi dell’Inter si lamentavano di lui. Dieci, undici mesi fa era sull’orlo dell’esonera per le sconfitte in campionato. Poi i risultati, il gioco, la valorizzazione dei giocatori hanno cambiato tutto».

Sabatini esalta la rosa dell’Inter. E Inzaghi?

CAMBI – Sandro Sabatini continua su Inzaghi, anche analizzando quanto visto in Inter-Altetico Madrid: «Ieri sera Arnautovic sbaglia due gol, poi però è bravo a trovarsi lì a segnare. Lui è stato pagato 10 milioni e l’anno scorso al Bologna era il migliore. Inzaghi è importante nel dargli fiducia per entrare come terza punta anziché scegliere Sanchez che magari sarebbe stato più gradito al pubblico. L’Inter ha vinto meritatamente contro l’Atletico Madrid, ma è chiaro che quando hai dei cambi non indifferenti succede. Al posto di Dimarco mette Carlos Augusto che è adesso è titolare della Nazionale brasiliana. A destra mette Dumfries che è Nazionale olandese. Se salta Acerbi il titolare è De Vrij. In Nazionale gioca De Vrij, non De Light. Con questo non sto facendo confronti ma dico che ci vuole consapevolezza nel dire che Inzaghi è un grande allenatore che sta allenando una grande squadra».