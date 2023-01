Inter, manca ossigeno a centrocampo! Un solo cambio forzato a Cremona

L’Inter, dopo la sconfitta clamorosa contro l’Empoli giunta con la squadra in dieci per l’espulsione di Skriniar, si appresta ad affrontare la Cremonese allo stadio “Giovanni Zini” nel match in programma sabato alle 18 e valevole per la ventesima giornata di Serie A. Subito dopo, il 31 gennaio, saranno quarti di finale di Coppa Italia contro l’Atalanta. Qualcuno ha bisogno di rifiatare soprattutto in mezzo al campo

ALLARME – L’Inter di Simone Inzaghi vince la Supercoppa italiana contro il Milan e cade a San Siro contro l’Empoli, dunque è tutto da rifare a partire proprio dal match con la Cremonese in programma sabato alle ore 18. I nerazzurri, orfani di Nicolò Barella e Milan Skriniar entrambi squalificati, sono un po’ in allarme in mezzo al campo dato che Marcelo Brozovic è costretto a far slittare ancora il suo rientro (vedi articolo).

IN DEBITO DI OSSIGENO – A Cremona quasi certamente insieme a Calhanoglu e Mkhitaryan si rivedrà Gagliardini dal 1′. Il giovane Asllani è destinato a partire ancora dalla panchina nonostante contro l’Empoli si sia fatto notare per buone iniziative. Sempre contro i toscani, è apparsa piuttosto evidente la stanchezza di Calhanoglu e Mkhitaryan ma non c’è nulla che faccia pensare a una loro esclusione nella prossima partita di campionato.

Inter, Inzaghi vede solo i suoi fedelissimi: un solo cambio forzato a centrocampo contro la Cremonese

L’Inter martedì 31 gennaio scenderà nuovamente in campo nei quarti di Coppa Italia contro l’Atalanta e domenica 5 febbraio nel derby contro il Milan. Qualora Brozovic non dovesse farcela né per l’una né per l’altra partita, i soliti tre centrocampisti saranno costretti a fare gli straordinari con un inevitabile dispendio di energie. Asllani potrebbe rappresentare un’ottima alternativa a Cremona o magari contro l’Atalanta, ma è lecito credere che Inzaghi preferisca affidarsi ai suoi fedelissimi.