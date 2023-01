Cremonese-Inter, Inzaghi al lavoro! Si rivede Handanovic: uno ancora out

L’Inter sabato tornerà in campo contro la Cremonese. La società ha diffuso le foto dell’allenamento odierno nelle quali si è finalmente rivisto Samir Handanovic. Diversa è invece la situazione di Marcelo Brozovic che difficilmente sarà della partita (vedi articolo)

RECUPERO VICINO − L’Inter sabato contro la Cremonese cercherà di riscattarsi dopo l’inaspettata sconfitta di San Siro con l’Empoli. Nell’allenamento di oggi si è finalmente rivisto anche Samir Handanovic. Il portiere sloveno è apparso nelle foto della seduta odierna diffuse dal club sul proprio sito internet. Molto probabile quindi che venga convocato per il match di sabato (leggi Qui). Chi invece non si è ancora visto è Marcelo Brozovic che difficilmente riuscirà a recuperare in vita della Cremonese. Notizia che non fa felici i nerazzurri che probabilmente dovranno fare a meno di lui anche nella gara del 31 gennaio contro l’Atalanta. Milan Skriniar e Nicolò Barella, che sabato saranno squalificati, hanno invece svolto la seduta con il resto della squadra.

Fonte: Inter.it