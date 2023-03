Inter-Lecce 2-0, cinque dati statistici che potresti non sapere

Inter-Lecce ha visto – finalmente! – una vittoria facile senza dover rimanere fino all’ultimo soffrendo. Il 2-0 di ieri porta buoni dati statistici, anche su Lautaro Martinez di nuovo in gol.

NOVE – Le vittorie consecutive negli Inter-Lecce giocati al Meazza. La striscia vincente è iniziata con un altro 2-0, il 4 novembre 2001 reti di Mohamed Kallon e Luigi Di Biagio, dopo che il 12 novembre 2000 si erano imposti i giallorossi 0-1 con l’unico gol di Davor Vugrinec (unica non sconfitta salentina in campionato).

NOVE – I gol segnati da Lautaro Martinez nel 2023, di gran lunga il miglior marcatore dell’Inter dalla ripresa dopo i Mondiali. Il capitano ieri col Lecce è andato a referto in otto partite su quattordici nel nuovo anno, realizzando appena una doppietta ossia quella contro la Cremonese del 28 gennaio.

SEDICI – Le presenze consecutive per Henrikh Mkhitaryan da titolare in Serie A. L’armeno, che ha sbloccato Inter-Lecce al 29′, non parte dalla panchina in campionato dall’8 ottobre col Sassuolo (quando entrò all’intervallo). In generale dall’1 novembre in Champions League col Bayern Monaco, dove giocò l’ultima mezz’ora. Nel 2023 quattordici su quattordici dal 1′.

TRENTATRÉ – I punti conquistati in casa dall’Inter su trentanove possibili. Da ieri la squadra di Simone Inzaghi è la migliore di tutta la Serie A fra le mura amiche, superando il Napoli che ne ha fatti trentuno ma in dodici partite anziché tredici. Non solo: è la seconda miglior difesa interna con sei gol subiti, meglio solo la Roma che ne ha presi cinque.

CINQUANTA – I gol segnati dall’Inter nelle diciannove partite in casa contro il Lecce, con Lautaro Martinez a fare cifra tonda. Il primo in assoluto fu di Marco Tardelli il 23 febbraio 1986 in una vittoria per 3-0, dopo che il primo incrocio a Milano (29 giugno 1977 in Coppa Italia) era finita 0-0.