Inter, ora c’è un lavoro da finire: due record nel mirino

Dopo la bruciante eliminazione dalla Champions League, l’Inter deve subito rialzare la testa. Resta infatti un lavoro da finire, con un doppio record da battere.

VERSO I RECORD – Archiviata – purtroppo – la Champions League, adesso è tempo di gettarsi a capofitto nel campionato. L’Inter attende il Napoli a San Siro domenica, per proseguire nella cavalcata verso il ventesimo scudetto. C’è un lavoro ancora da terminare e, per questo, è necessario dare subito una risposta convincente. Non solo: adesso la grande motivazione per i nerazzurri è quella di cercare di raggiungere due record. Il primo, quello di punti proprio interno all’Inter in un campionato: 97, con la squadra allenata da Roberto Mancini nella stagione 2006-2007. Il secondo, quello del campionato in generale, ovvero i 102 punti della Juventus di Antonio Conte. Una doppia motivazione per confermare, a discapito di tutto, la grande forza di questa squadra.