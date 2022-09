Inter, la Champions League per ritrovarsi definitivamente dopo il Torino

L’Inter è attesa dalla seconda giornata del girone di Champions League. E la partita col Viktoria Plzen serve per ritrovare certezze. Vincere per arrivare al meglio all’impegno di campionato con l’Udinese.

OCCASIONE DA COGLIERE – La partita col Viktoria Plzen per l’Inter rappresenta una sorta di bivio. La Champions League questa settimana porta per i nerazzurri una sfida alla portata, almeno sulla carta. Che diventa utile per dimostrare un percorso mentale virtuoso. Insomma, raccogliere i semi della vittoria col Torino. E presentarsi così rigenerati alla sfida con l’Udinese.

ONDA EMOTIVA – I tre punti contro i granata infatti sono stati fondamentali soprattutto a livello mentale. Tre punti che valgono molto di più, come si dice. L’Inter veniva da due sconfitte e l’andamento della gara non è stato proprio dei migliori. Né per atteggiamento né per occasioni prodotte. Ma negli ultimi minuti è arrivata la vittoria. E questo tesoro va sfruttato. Proprio contro il Viktoria Plzen.

VINCERE AIUTA A VINCERE – La Champions League infrasettimanale diventa per questo motivo un bivio in vista della sfida di campionato con l’Udinese. Che, ricordiamo, attualmente ha un punto in più in classifica dell’Inter. E quindi la partita diventa una sorta di big match. Sicuramente una gara in cui i punti pesano, pena allontanarsi dalle prime. Arrivare a domenica con un’altra vittoria alle spalle permetterebbe di alleviare questo peso mentale che i nerazzurri si portano dietro da circa il minuto trenta del derby. Vincere aiuta a vincere. E all’Inter serve anche in senso assoluto.