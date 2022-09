Marchetti: «Viktoria Plzen? Inter più forte, Inzaghi chiamato a vincere»

Luca Marchetti ha parlato anche dell’Inter di Simone Inzaghi, che oggi scenderà in campo in Champions League in casa del Viktoria Plzen.

VIKTORIA PLZEN-INTER – Queste le parole nel corso de L’Editoriale su TMW Radio da parte di Luca Marchetti sull’Inter che deve oggi vincere in Champions League contro il Viktoria Plzen. «Ulteriore pressione oggi per la squadra di Simone Inzaghi? Ho visto una squadra contratta, preoccupata e compassata contro il Torino. Prende più gol, non a caso gioca bene solo quando gioca sui nervi, come gli ultimi 20 minuti col Torino e nel derby. Contro il Plzen l’Inter è la squadra più forte, così come andava detto che il Bayern è più forte dell’Inter, per questo oggi Inzaghi è chiamato a vincere».

MEDICINA – Marchetti ha continuato. «La medicina dell’Inter è fare risultato, così da acquisire convinzione e consapevolezza della propria forza. Ha perso qualità sulle fasce con l’addio di Perisic, ma è tornato Lukaku e Inzaghi ora ha più soluzioni anche nelle rotazioni. Vanno solamente riannodati i fili. Inzaghi si è meritato l’Inter, non ha vinto per due punti lo scudetto ma il lavoro non va giudicato solo dal risultato. Ha fatto sicuramente un buon lavoro, non penso che il mondo nerazzurro lo abbia rigettato. È chiaro però che debba ancora crescere, in un periodo complicato perché le stesse domande che ci facciamo sulla proprietà se le fanno anche i giocatori».