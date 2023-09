Inter, in arrivo primo tour de force: rosa da sfruttare al completo

L’Inter di Inzaghi è attesa dal primo tour de force della stagione: la squadra di Inzaghi, infatti, a partire dal derby scenderà in campo per 5 volte in 14 giorni

TOUR DE FORCE – L’Inter, dopo la pausa per le Nazionali, è pronta a scendere nuovamente in campo. Nel pomeriggio di sabato la squadra di Inzaghi sfiderà il Milan di Pioli in quella che è la prima sfida del primo tour-de-force: i nerazzurri infatti sono attesi da ben 5 gare nello spazio di 14 giorni. Dopo la stracittadina, i nerazzurri scenderanno in campo mercoledì 20 settembre contro la Real Sociedad per la prima giornata della fase a gruppi della Champions League. Poi domenica 24 settembre la sfida al Castellani contro l‘Empoli. Mercoledì 27 settembre l’Inter ospiterà a San Siro il Sassuolo di Dionisi. Il mese di settembre si chiuderà con la trasferta contro la Salernitana di domenica 30 settembre.

UTILIZZO – Il mercato ha fornito ad Inzaghi una rosa profonda e ricca di alternative. Toccherà al tecnico saper gestire le energie dei calciatori e di farli ruotare al meglio, senza perdere qualità e corsa. In questo mini tour-de-force è probabile che troveranno spazio sia Bisseck, che Klaassen che Sensi. Oltre ai vari Carlos Augusto, Cuadrado, Arnautovic e Frattesi che, ad oggi, sono le alternative principali ai titolari “inamovibili” di Inzaghi.