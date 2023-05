Inter contro Guardiola, un precedente indimenticabile

Dopo la vittoria perentoria per 4-0 sul Real Madrid nella semifinale di ritorno della UEFA Champions League, il Manchester City si è qualificato alla finale della competizione. Dove troverà l’Inter. Che proprio contro Pep Guardiola (vedi dichiarazioni) ha un precedente indimenticabile.

FINALE INEDITA – La finale della UEFA Champions League 2023 si giocherà tra Inter e Manchester City. Questo il verdetto arrivato dopo le due semifinali nelle quali le due squadre hanno rispettivamente eliminato Milan e Real Madrid. Una finale del tutto inedita, anche a causa della storia piuttosto recente dei citizens che ha visto la squadra in finale solo in un’altra occasione: due anni fa contro il Chelsea. Parlando di precedenti, nonostante l’Inter non ne abbia contro il Manchester City in Europa, ce n’è uno indimenticabile da ricordare.

TREDICI ANNI DOPO – L’Inter infatti incrocerà ancora una volta Pep Guardiola in una partita di Champions League tredici anni dopo l’ultima volta. In quel caso si trattava della semifinale dell’edizione del 2010, conquistata proprio dalla squadra nerazzurra guidata allora da José Mourinho. Un doppio confronto che vide l’Inter conquistare la vittoria all’andata per 3-1 e raccogliere una sconfitta per 1-0 al Camp Nou che, però, fu probabilmente una delle sconfitte più dolci per la squadra nerazzurra. Nella speranza che anche questa volta l’incrocio con Pep Guardiola possa finire con un altro successo.