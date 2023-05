Buffon: «Onana personalità all’Inter! Tra i migliori al mondo»

Buffon in collegamento con gli studi di Sky Sport ha espresso la sua opinione riguardo la semifinale tra Inter e Milan concentrandosi in particolare sui due portiere: André Onana e Mike Maignan.

TRA I MIGLIORI – Ecco il parere di Gianluigi Buffon riguardo i due portieri di Milan e Inter: «Maignan non è una sorpresa, quello che sapeva fare lo ha dimostrato già la scorsa stagione in maniera chiara. Onana lo conoscevamo meno, secondo me si è inserito in maniera convincente dimostrando di avere una grandissima personalità e delle spalle larghe per reggere una piazza come quella dell’Inter con un portiere come Handanovic come concorrente. Devo dire che sul campo hanno meritato di essere considerati nella cerchia dei primi cinque portieri mondiali».