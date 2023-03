Inter un disco rotto: un leitmotiv deludente nel 2023

L’Inter in questa stagione è ormai come un vecchio disco rotto. Ogni due partite le analisi sono sempre le stesse, nonostante ogni volta la speranza di una nuova ripartenza e di chiudere con i tonfi. In questo 2023, soprattutto, c’è un leitmotiv totalmente deludente.

DELUSIONE – È successo a Monza. È successo contro l’Empoli. È successo contro la Sampdoria a Genova. È successo a Bologna. È successo di nuovo ieri, contro lo Spezia. L’Inter di questa stagione e in particolar modo di questo inizio di 2023 è come un disco rotto. Dopo una buona vittoria a San Siro, puntualmente arriva il tonfo in trasferta. O, come nel caso dell’Empoli, arriva una vittoria importante (in Supercoppa Italiana) seguita da una sconfitta bruciante tra le mura di casa. Ormai sembra quasi superfluo anche proporre analisi su questa Inter, che ha raggiunto l’ottava sconfitta in campionato e che continua sempre, imperterrita, a cadere negli stessi errori.

Inter, sempre le stesse analisi: non si vedono miglioramenti

NESSUN MIGLIORAMENTO – Dopo ogni partita vinta da parte dell’Inter – come quella della scorsa domenica contro il Lecce – la speranza è quella di riuscire finalmente a dare continuità. Di essere usciti dal periodo di crisi e di dare la sterzata necessaria a mettere in ghiaccio la qualificazione alla prossima Champions League. E invece no. Puntualmente la caduta. La gara contro lo Spezia è soltanto l’ultimo dei mattoncini deludenti di questa stagione che per l’Inter è iniziata male e sta proseguendo anche peggio. Ora resta lo scoglio Porto da affrontare. Un’altra trasferta, dove servirà sicuramente vedere un’altra squadra rispetto a ieri. Ma questo lo andiamo ripetendo da mesi. Senza risultati.