Atalanta-Inter Primavera, formazioni ufficiali: Chivu attacco pesante

In campo alle 13.00 Atalanta-Inter Primavera, gara valevole per la ventitreesima giornata del campionato di categoria. Diramate le formazioni ufficiali delle due squadre. Attacco pesante quello scelto da Cristian Chivu, che manda in campo i suoi talenti migliori.

VENTITREESIMA GIORNATA – Altro impegno per l’Inter Primavera di Cristian Chivu, che oggi punta sull’attacco pesante contro l’Atalanta per provare a conquistare i tre punti. In campo i talenti Owusu, Esposito ed lliev. Ancora spazio per il nuovo arrivato Akinsamiro.

ATALANTA-INTER PRIMAVERA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ATALANTA: Bertini, Bernasconi, Chiwisa, Muhameti, De Nipoti, Palestra, Guerini, Colombo, Vavassori, Regonesi, Falleni.

A disposizione: Pardel, Illipronti, Saleh, Roaldsoy, Vlahovic, Omar, Bordiga, Ghezzi, Stabile, Perez, Tavanti, Bevilacqua, Cellerino.

Allenatore: Marco Fioretto.

INTER: Botis; Dervishi, Kamate, Stante, Fontanarosa, Akinsamiro, Stankovic, Pelamatti; Owusu, Esposito, Iliev.

A disposizione: Bonardi, Tommasi, Matjaz, Martini, Grygar, Stabile, Di Maggio, Sarr, Curatolo, Biral, Nezirevic, Di Pentima, Pozzi.

Allenatore: Cristian Chivu.