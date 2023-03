Caressa: «L’Inter ha questi giocatori? Un dato di fatto oggettivo»

Fabio Caressa ha parlato dell’Inter di Simone Inzaghi, reduce dalla sconfitta in campionato ieri sera in casa dello Spezia.

NUMERI – Queste le parole da parte di Fabio Caressa nel corso di Deejay Football Club, in onda su Radio Deejay, sull’Inter dopo la sconfitta in casa dello Spezia. «Uno vede la partita di ieri e dice: “L’Inter ha tirato cento volte in porta e poi ha preso gol con le uniche occasioni degli avversari”, che per ieri è un po’ vero. Però se poi tu prendi i numeri, che faremo vedere domani al Club, dell’Inter con le piccole fuori casa, hanno fatto due punti, hanno segnato tre gol. È vero che hanno tirato 93 volte, ma i tiri in porta sono 20, mentre i tiri in porta subiti sono 21. Poi l’xG è 9 e quasi 10 gol per l’Inter. Quindi ha segnato molto meno di quanto avrebbe dovuto, e questo è sotto gli occhi di tutti, ma hanno concesso 5,7 gol e ne hanno subiti 6. Quindi vuol dire che l’Inter quando deve aggredire gli avversari, soprattutto fuori casa, appena si sporge un po’ concede tantissimo dietro agli avversari, che è esattamente quello che è successo ieri a La Spezia. Che era quello che non faceva Conte».

DATO DI FATTO – Poi Caressa sull’allenatore nerazzurro e i suoi giocatori. «Adesso sembra che è tutta colpa di Inzaghi. Si parla tanto degli allenatori, ma io ti chiedo: rispetto all’evoluzione del calcio moderno che è in questo momento che è molto uno contro uno, velocità, gamba, saltare l’avversario in dribbling. Queste sono le squadre che vanno avanti. L’Inter ce l’ha i giocatori che hanno il cambio di passo, che saltano l’uomo? L’Inter credo che sia terzultima per dribbling vinti, cioè non ha quel giocatore lì. E quindi che cosa fa? Deve portare la palla agli attaccanti e per portare la palla agli attaccanti rischi di più quando la perdi. È un dato di fatto oggettivo, credo».