Inter, consigli per gli acquisti: Kayode, gioiellino della Fiorentina

Michael Kayode è il protagonista del nuovo episodio della rubrica dei consigli per gli acquisti di Inter-News.it. L’esterno di proprietà della Fiorentina sta stupendo in questo inizio di stagione

IDEA – Il calciomercato è ufficialmente fermo ma, in attesa di gennaio, si può già immaginare quali calciatori potranno servire all’Inter per il presente ma, soprattutto, per il futuro. È questo il caso di Michael Kayode, esterno destro della Fiorentina, che sembra perfetto per il 3-5-2 di Inzaghi. Il classe 2004 potrebbe stuzzicare la fantasia dei dirigenti nerazzurri, anche in ottica di rinnovamento della rosa.

CHI È – Michael Kayode nasce a Borgomanero, in provincia di Novara, il 10 luglio 2004. Inizia la sua carriera nel settore giovanile della Juventus, salvo poi venire scartato. Il calciatore ricomincia al Gozzano in Serie D, dove sedicenne si impone subito come titolare collezionando 34 presenze e 2 gol. Notato dalla Fiorentina nel 2021 viene aggregato alla Primavera dove diviene uno dei punti fermi dell’11 di Aquilano. Passa poi alla prima squadra con cui esordisce in Serie A il 19 agosto di quest’anno contro il Genoa.

CARATTERISTICHE – Kayode è un terzino destro che può essere impiegato anche come esterno di fascia in un 3-5-2. Quello che stupisce maggiormente del classe 2004 è la forza fisica unita alla tremenda velocità e ad un secco dribbling. Notevole anche la capacità di inserimento. Nello scacchiere tattico di Inzaghi sarebbe il perfetto rincalzo di Dumfries, con la possibilità eventualmente di sostituire Cuadrado, anche in un ottica di rinnovo e ringiovanimento della squadra.

COSTO – Il costo del cartellino di Kayode, seppur non ancora proibitivo, potrebbe lievitare sensibilmente nel corso dei prossimi mesi, specie se il calciatore dovesse imporsi con continuità nell’undici titolare di Italiano. L’Inter potrebbe pensare all’esterno solo per un’ottica futura: l’idea giusta potrebbe essere quella di acquistarlo a gennaio e lasciarlo a Firenze in prestito, a completare il percorso di crescita, L’Inter punterà su un nuovo esterno di destra per la prossima stagione?