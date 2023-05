Inter, con l’Atalanta terza partita in sette giorni: turnover in vista?

Inter-Atalanta è la terza partita in sette giorni per gli uomini di Inzaghi. Il tecnico come gestirà il turnover stavolta?

CALENDARIO INFINITO – Inter-Atalanta arriva alla fine di un periodo infinito di partite ogni tre giorni per gli uomini di Inzaghi. Ma c’è di più. Nello specifico arriva alla fine di un periodo di sette giorni, da domenica a sabato, con tre partite. Napoli, Fiorentina in Coppa Italia e appunto Atalanta. Una sorta di sprint finale, molto duro a livello fisico da assorbire. Quindi, come gestirà la sua rosa Inzaghi?

ROTAZIONI IMPOSTATE – Il tecnico proprio in questo periodo ha abituato a una rotazione costante degli uomini. Anche in un big match come Napoli-Inter. Di impegno in impegno, ha mandato in campo sostanzialmente tutti. Per fare in modo di attingere di volta in volta ad energie fresche, o quasi. Tutto quindi porta a pensare che per l’Atalanta ci sarà un ulteriore giro di turnover. Quello finale, probabilmente. Ma con quali uomini?

TURNOVER LIMITATO – Le scelte di Inzaghi sono quanto mai limitate. A centrocampo c’è un cambio solo, Asllani. Mkhitaryan infatti è infortunato e Gagliardini squalificato. Impossibile aspettarsi ampie rotazioni insomma. Più probabile qualche cambio strategico. Un difensore, un esterno, uno o due attaccanti. Gli ultimi tocchi per lo sprint finale.