Lookman recupera per Inter-Atalanta, subito titolare? Gasperini valuta

Lookman ha recuperato dall’infortunio muscolare subito più di un mese fa e in Inter-Atalanta potrebbe addirittura giocare titolare. Gian Piero Gasperini valuta le sue condizioni e le scelte in attacco.

IN ATTACCO – Ademola Lookman dopo più di un mese torna a disposizione di Gasperini in occasione di Inter-Atalanta, gara valevole per la trentasettesima giornata di Serie A a San Siro al retrogusto Champions League. L’attaccante potrebbe addirittura giocare titolare in coppia con l’inamovibile Holjund. Il dubbio, per Gian Piero Gasperini, riguarda Luis Muriel, in questo momento in vantaggio sull’anglo-nigeriano in attacco. Altre novità arriveranno nelle prossime ore, ma l’attaccante da quindici gol complessivi in tutte le competizioni è l’Atalanta è tornato a disposizione. Un “problema” in più per la difesa dell’Inter.