Inter, con l’Atalanta occhi su Koopmeiners: chiave offensiva di Gasperini

In Atalanta-Inter gli uomini di Inzaghi dovranno concentrare le loro attenzioni su Koopmeiners. L’olandese infatti è una delle chiavi del gioco di Gasperini, ma ha anche dei limiti difensivi da sfruttare.

RIFLETTORI SULL’OLANDESE – Nella sfida con l’Atalanta l’Inter dovrà concentrare le sue attenzioni su un uomo in particolare. Parliamo di Teun Koopemeiners. Il numero 7 di Gasperini infatti è l’elemento centrale del gioco atalantino. Ma può essere anche una chiave per attaccare i bergamaschi.

REGISTA E GOLEADOR – Koopmeiners è un elemento di grande qualità, che già lo scorso anno nella sua prima stagione in Serie A si è ritagliato uno spazio importante a Bergamo. Con la partenza di Freuler la sua influenza è aumentata. Da centrocampista nel 3-4-3 di Gasperini è l’uomo a cui gira attorno tutta la manovra. Il regista della squadra, primo per passaggi medi, che ha il compito di scendere fino in difesa per impostare. Con un compito specifico: prendere la palla già dal portiere per servire le punte coi suo lanci lunghi, anzi lunghissimi, sempre precisi. Ma l’olandese sa anche spingersi in area avversaria e segnare, come dimostrano i quattro gol realizzati. L’Inter insomma dovrà curarlo in modo specifico fin dalla difesa avversaria, seguendone il perenne movimento (quarto in Serei A per km percorsi). Attenzione però: Koopmeiners ha anche dei punti deboli, che vanno sfruttati.

LIMITI DIFENSIVI – L’olandese infatti ha dei limiti in fase difensiva. Che hanno creato molti problemi tattici a Gasperini. Il tecnico infatti lo ha spostato molto per il campo e lavora sempre per coprirlo al meglio. Non è un problema di corsa, né di fisico. Koopmeiners però è macchinoso negli spostamenti sul breve, fatica a seguire i tagli e soprattutto a marcare l’uomo quando puntato. Insomma, è un elemento da attaccare. Anche per averlo meno lucido in regia. L’Inter riuscirà a sfruttarne i limiti?